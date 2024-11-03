"وول ستريت جورنال": إيران تعتزم استخدام رؤوس حربية أقوى في ردها على الهجوم الإسرائيلي الأخير

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طهران تعتزم استخدام رؤوس حربية أكبر وأسلحة أخرى أقوى في ردها على الهجوم الإسرائيلي الأخير.



وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول إيراني، قوله: "لقد خسر جيشنا بعض أفراده، لذا يتعين علينا الرد".



وأضاف المسؤول: "قد نستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية التي من المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة".

هذا وذكر مصدران إسرائيليان لموقع "أكسيوس" في وقت سابق، أن "معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران بصدد الاستعداد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة"، ورجحت المصادر "تنفيذ الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، إن "أي خطأ ترتكبه إسرائيل ضد بلاده سيواجه برد قاس"، مشيرا إلى أن "إعادة القادة الإسرائيليين النظر في سلوكهم والقبول بوقف إطلاق النار، والكف عن قتل الأبرياء قد يؤثر على طبيعة وشدة الرد الإيراني".

وأكد بزشكيان أن إيران "لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأمنها يمر بدون رد".

يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الماضي، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.

هذا وتوعدت إيران، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أنه سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها إيران في الأول من أكتوبر.