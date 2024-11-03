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حماس تعلق على حوار الفصائل في القاهرة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 01:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على حوار الفصائل في القاهرة



غزة/سما/

علق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على حوار الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.


وقال حمدان في تصريح له، إن الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة "إيجابي".

وأضاف القيادي في حركة حماس "لا أريد التسرع في التوصل إلى أي استنتاجات".

وأفاد حمدان بأن الحركة لم تتلق أي مقترحات جديدة مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار في تصريحاته إلى أن تصريحات إسرائيل بشأن التجهيز للبقاء في قطاع غزة جزء من الحرب النفسية.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية للمشاركة في افتتاح أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة من الاثنين إلى الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن يعلن محمود عباس عن اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحماس على إنشاء هيئة مساعدات مشتركة لسكان قطاع غزة تكون تابعة للسلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن لقاءات المصالحة بين وفدي حركتي حماس وفتح في القاهرة بدأت تسفر عن ملامح اليوم التالي في غزة.

وفي وقت سابق، قالت "القناة 12"العبرية إن كبار المسؤولين الإسرائيليين "غير متفائلين" بشأن التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

وذكرت القناة نقلا عن مصادر أن "الدول التي تتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أبلغت أنها تحتاج إلى أيام إضافية من أجل زيادة الضغط على حركة حماس".

وتضع حماس وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، شرطا للتوافق على الهدنة، لكن إسرائيل تريد مواصلة الحرب.

وبحسب القناة، "يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم القضاء على حماس".

وأدى تراجع نتنياهو عن التوافقات أو تعنته في أحيان أخرى، إلى تعطيل التوصل لاتفاق بشأن غزة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين قولهم إن "نتنياهو لا يزال قادرا على تقديم تنازلات لكنه ينتظر من سيفوز بالانتخابات الأمريكية ومن سيخلف الرئيس بايدن قبل الالتزام بمسار دبلوماسي".

المصدر: RT + وسائل إعلام

#حماس

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