"إسرائيل" تحذر العراق وتعلن تحديد أهداف لضربها

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الأحد، أن إسرائيل حددت أهدافا في العراق ستضربها إذا استمرت القوات المدعومة من إيران في مهاجمة إسرائيل من هناك موجهة تحذيرات إلى بغداد.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم قولهم، إن "الأقمار الصناعية شاهدت عمل طهران في نقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة إلى الأراضي العراقية بهدف مفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل".

وأضاف التقرير أن "إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف، ذات الصلة بالجماعات المسلحة التي تدعمها إيران بالإضافة إلى أهداف عراقية"، وحذرت بغداد من أنه "يجب أن تكبح جماح هذه الجماعات ومنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات ضد إسرائيل".

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الطائرات المسيرة، وقال مسؤول أمني إقليمي إنه كان هناك خمس هجمات يوميا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل من جماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

ومن جانب آخر، حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها لن تستطيع كبح جماح إسرائيل إذا حاولت طهران الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت عسكرية إيرانية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إسرائيل استخدمت أجواء العراق ودول إقليمية أخرى بغطاء جوي أمريكي في عدوانها الأخير على إيران.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي فجر السبت 26 أكتوبر الماضي، هجوما على مناطق متفرقة في إيران، ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في الأول من أكتوبر، وأعلن الجيش الإيراني مقتل عدة جنود في ماهشهر جنوب طهران في الهجوم الإسرائيلي.