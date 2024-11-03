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يسرائيل هيوم: الجيش ينشئ وحدة مضادة للدبابات من "الغنائم"..

الإثنين 04 نوفمبر 2024 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يسرائيل هيوم: الجيش ينشئ وحدة مضادة للدبابات من "الغنائم"..



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن الجيش الإسرائيلي يدرس إنشاء وحدة مضادة للدبابات من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من حزب الله اللبناني.

وأفادت الصحيفة العبرية بأنه ومع إخراج الأسلحة من المناطق التي كانت تسيطر عليها "قوات الرضوان"، فكر الجيش الإسرائيلي في تفجير بعض المعدات نظرا لضخامة حجمها، ولكن في النهاية تقرر نقل جزء كبير منها إلى إسرائيل.

وأضافت أن الجيش يدرس الآن إمكانية إنشاء وحدات جديدة مضادة للدبابات باستخدام الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها كغنائم من حزب الله والتي تشمل عشرات الآلاف من صواريخ "كورنيه" و"ألماس" المضادة للدبابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كمية الأسلحة المصادرة من جنوب لبنان غير مسبوقة.

ويوضح المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي أخرج عشرات الشاحنات المحملة بالأسلحة من العديد من القرى بما فيها كفركلا.

وبينت "يسرائيل هيوم" أن الجيش يفحص حاليا إمكانية استخدام الغنائم الضخمة في وحدات مختصة.

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