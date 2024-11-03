كاتس يتحدث عن آفاق سماح "إسرائيل" بعودة حماس لحكم غزة و"خطر" قيام دولة فلسطينية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أن الحكومة لن تسمح بعودة حركة "حماس" إلى حكم قطاع غزة، داعيا إلى تفكيكها وإيجاد بديل لها.



وقال كاتس: "لن نسمح بعودة حماس لغزة، يجب تفكيك الحركة وإيجاد بديل لها وإعادة الرهائن الإسرائيليين".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن إقامة دولة فلسطينية تعني "إقامة قاعدة إيرانية في غزة والضفة الغربية، وفي لبنان واليمن وسوريا والعراق".

كما هدد "بتفكيك السلطة الفلسطينية وحلها إذا استمرت في تحركاتها ضد إسرائيل على صعيد الأمم المتحدة" حسبما نقل الإعلام الإسرائيلي، ودعا إلى التعامل مع مخيم جنين في الضفة الغربية "كالتعامل مع غزة" بعد "إخلائه من المدنيين".

وقال كاتس إن "مخيمات اللاجئين هي بؤر للشر لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وإنما تخضع لإيران، يجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من المدنيين ومن ثم التعامل معه كما التعامل مع قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق النازحين في قطاع غزة، حيث وسع هجماته الجوية والبرية والبحرية على القطاع، الأحد، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ394، وسط قصف مدفعي ونسف مباني سكنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وواصلت القوات الإسرائيلية، الأحد، حملتها العسكرية في شمال القطاع، حيث تعرض غرب بيت لاهيا إلى قصف بالمدفعية الثقيلة، فيما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على وسط وشمال مدينة رفح جنوبي القطاع.