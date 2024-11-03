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معلومات مثيرة عن المتورط في تسريب وثائق مكتب نتنياهو (صورة)

الإثنين 04 نوفمبر 2024 12:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلومات مثيرة عن المتورط في تسريب وثائق مكتب نتنياهو (صورة)



القدس المحتلة/سما/

كشفت المعلومات الواردة بعد فضيحة تسريب وثائق حساسة من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفاصيل جديدة عن المتورط الرئيسي لتبين أنه عمل سابقا عند الوزير إيتمار بن غفير.

وذكرت المحكمة الإسرائيلية التي سمحت بالنشر أن إيلي فلدشتاين وهو المتهم الرئيسي في القضية الأمنية، كان قد بدأ العمل في مكتب نتنياهو قبل سنة ويبلغ من العمر 32 عاما.

وأشارت المعلومات إلى أن فلدشتاين كان في الجيش الإسرائيلي وتحديدا في مكتب الناطق الإعلامي باسم الجيش.

وتضيف المعلومات: "قبل أن يعمل في مكتب نتنياهو كان ناطقا إعلاميا عند وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، سمحت إسرائيل بنشر اسم فيلدشتاين مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 أشخاص آخرين من المؤسسة الأمنية.

في المقابل، نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس، المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عبرية وأمريكية بشأن اعتقال أشخاص بمكتبه على خلفية قضية أمنية تتعلق بالحرب في قطاع غزة.

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