الرئيس عباس يطلع الجامعة العربية بما يأمله من قمة السعودية المشتركة

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وأطلع الرئيس الفلسطيني الأمين العام للجامعة العربية على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار حرب "الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

كما أطلع عباس أبو الغيط على جهود السلطة الفلسطينية لـ"وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية".

وتناول اللقاء بحث جهود تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود العربية والدولية المأمولة خلال قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض التي ستعقد في 11 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

ودعت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة بالمملكة في 11 نوفمبر المقبل، لبحث استمرار "العدوان الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن القمة المرتقبة تمثل امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023.

وأعربت الخارجية السعودية مجدداً عن "إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية".