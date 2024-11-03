  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون يحذرون شركات النقل الإسرائيلية

الإثنين 04 نوفمبر 2024 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يحذرون شركات النقل الإسرائيلية



صنعاء/سما/

وجه الحوثيون، يوم الأحد، تحذيرا لشركات النقل الإسرائيلية من بيع أو نقل أصولها لشركات أخرى للتحايل على قرار الحظر البحري.

 

وكشفت القوات المسلحة الحوثية أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل تعمل على بيع أصولِها، ونقل ممتلكاتها من سفن الشحنِ والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلها بأسماء جهات ثانية، وذلك في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة على تلك السفن والشركات.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان أن القوات المسلحة لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن إسرائيل.

وحذر يحيى سريع كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن، كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عمليات القواتِ المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة مستمرة في فرض الحصارِ البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطةِ به أو المتجهةِ إليه، مشددة على أن الحصار مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

خبير أمني إسرائيلي يحذر من "كارثة كبرى" قد تلحقها غزة بـ"إسرائيل"

تحركات عسكرية في إيران.. ومسؤولون "استعدادات الرد على اسرائيل انطلقت"

الرئيس الإيراني يقدم عرضا "غير مباشر" لإسرائيل لوقف حرب غزة ولبنان ومنع تحولها إلى شاملة

محقق يحيى السنوار في السجن يطرح حلا للخلاص بدل الصفقة مع "حماس"

“فضيحة أمنية” في تل أبيب… هندسة وعي الإسرائيليين بفبركة أكاذيب ضد “حماس”

مزاعم إسرائيلية: القضاء على حماس بشمال غزة يستغرق 6 أشهر على الأقل

تقرير يكشف تقديرات "إسرائيل" لعدد أسراها الأحياء في غزة

الأخبار الرئيسية

"يعملون كجواسيس داخل الجيش".. لابيد يهاجم نتنياهو بعد تسريب الوثائق الحساسة

6727dc3e4c59b76151689614

كاتس يتحدث عن آفاق سماح "إسرائيل" بعودة حماس لحكم غزة و"خطر" قيام دولة فلسطينية

مزاعم إسرائيلية: القضاء على حماس بشمال غزة يستغرق 6 أشهر على الأقل

photo_2024-11-03_19-17-31

نتنياهو ينفي تغيير مسار زيارته إلى الحدود مع لبنان ويتوعد "الحزب"

خبير أمني إسرائيلي يحذر من "كارثة كبرى" قد تلحقها غزة بـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية