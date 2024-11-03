هذا ما قاله والد اللبناني "عماد أمهز" حول اعتقال الاحتلال نجله

بيروت/سما/

علقّ والد المختطف اللبناني عماد أمهز، على حادثة اعتقال قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لنجله من منطقة "البترون" شمال لبنان، الجمعة الماضية.



وقال فاضل أمهز في رسالة نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن "ابني قبطان بحري مدني، وكان يخضع لدورة في البترون بمعهد مرساتي للعلوم البحرية، وليست الأولى، فهو خضع لعدة دورات في نفس المعهد منذ عام 2013، ويعمل عادة على بواخر مدنية تنقل إما المواشي أو السيارات".







وتابع قائلا: "يمضي أكثر أوقاته في البحر، وليس له أي علاقة بالأحزاب، ولا يتدخل في السياسة، وكل ما تتناقله وسائل الإعلام ونشر الصور عن جوازات السفر وخطوط الهواتف، فهو طبعا كل بلد يصل إليها يشتري شريحة ليتواصل مع زوجته وأولاده ووالدته".



وذكر أن "جواز السفر البحري يستعمله لدخول البلدان من جهة البحر، وعندما ينتهي عقد عمله على أي باخرة يسلمها ويعود إلى لبنان بالطائرة على جواز السفر العادي، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد ويعيل والديه".



وحمّل أمهز الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية المسؤولية عن مراقبة البحر وتسهيل عملية الاختطاف، متسائلا: "أين البحرية اللبنانية التي تحمي الشعب اللبناني؟!".



وطالب الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفيل بالتواصل مع الخاطفين لعودة ابنه إلى أهله وذويه سالما، معربا عن شكره لكل من يتجاوب مع ما يطالب به من أبناء العائلة، لما يملكون من التواصل مع السياسيين والضغط عليهم، للمطالبة بعودة فرد من أفراد العائلة إلى محبيه.



وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أشارت إلى أن عملية الكوماندوز الإسرائيلية في البترون شمال لبنان كان مخططا لها منذ فترة طويلة، وأن تل أبيب انتظرت الفرصة المناسبة لتنفيذ العملية، وتتبعت عماد أمهز لفترة.



ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى وحدة شييطيت 13 نفذت العملية بدقة، ودون أحداث استثنائية أو اشتباك، والمعتقل لم يقاوم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن ينوي تحمل مسؤولية عملية البترون، ولولا الكشف عنها بوسائل الإعلام لظلت سرية.



وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت تنفيذ إنزال بحري في البترون، واعتقال قيادي بارز في حزب الله. وزعمت صحيفة "معاريف" أن عماد أمهز الذي تم اختطافه في عملية البترون من لبنان، هو "المرساة بين إيران وحزب الله"، مشيرة إلى أنه الرجل الذي هدد الأصول الاقتصادية البحرية لإسرائيل.



وقالت الصحيفة في تقرير: "تم اعتقال الضابط الكبير في الوحدة البحرية التابعة لحزب الله عماد أمهز، في عملية خاصة في مدينة البترون، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال بيروت، إنه أحد كبار المسؤولين الذين يمتلكون قيمة استخباراتية وعملياتية عالية بشكل خاص، وتم نقله إلى التحقيق في الوحدة 504 التابعة لجهاز "أمان"، المتخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية البشرية عبر الحدود".



