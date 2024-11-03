سفينة صواريخ إسرائيلية تعترض مسيّرة في المجال البحري قبالة سواحل قيسارية (فيديو)

وفي وقت سابق الأحد طلب الجيش الإسرائيلي من السكان الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية مع استمرار تحليق مسيرة لأكثر من 20 دقيقة في حيفا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في خليج حيفا مع استمرار طيران المسيرة التي تسللت وحلقت لأكثر من 20 دقيقة.

وأفادت مصادر صحفية بوقوع انفجار ناجم عن مسيرة حلقت في منطقة الياكيم جنوبي حيفا، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "حدث تسلل المسيرة من لبنان بعد نصف ساعة من مطاردتها بالمروحيات العسكرية قد انتهى".

وجددت القناة "14" العبرية نقلا عن الشرطة "دعوتها سكان منطقة حيفا إلى البقاء قرب الأماكن المحصنة وعدم لمس بقايا الصواريخ".