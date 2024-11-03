"حزب الله" يبث مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي محققا إصابة مباشرة (فيديو)

بيروت/سما/

بث الإعلام الحربي لـ "حزب الله"، مساء اليوم الأحد، مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بين بلدتي كفركلا ودير ميماس الحدوديتين في جنوب لبنان.



ويظهر مقطع الفيديو عملية رصد قوة إسرائيلية يتجاوز عددها 10 جنود، كانت تتجه إلى نقطة تمركز في أحد المنازل، وبعد وصول جميع الأفراد، جرى استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع من طراز "كورنيت" محققا إصابة مباشرة في المبنى ما أدى إلى اشتعال النيران.



وعقب الاستهداف قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق قنابل دخانية مشكلة ستارا لحجب الرؤية عن المكان، لإجلاء القتلى والجرحى.