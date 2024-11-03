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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مجمع لحزب الله وينشر ما وثقته كاميرات "الوحدة 13"

الأحد 03 نوفمبر 2024 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مجمع لحزب الله وينشر ما وثقته كاميرات "الوحدة 13"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مداهمة مجمع لحزب الله اللبناني ونشر تفاصيل ما عثر عليه عناصر "الوحدة 13" للكوماندوز البحري.

 

وقال الجيش في بيان إنه في إطار العملية البرية المركزة للفرقة 36 وقوات الوحدة 13 للكوماندوز البحري ووحدة "يهالوم" ووحدة "عوكيتس"، داهمت القوات مجمع قتال تابع لحزب الله في جنوب لبنان كان يستخدم لتخطيط وتنفيذ خطط للتوغل في إسرائيل.

وأكد الجيش أنه تم القضاء على عناصر من حزب الله وتدمير مجمع القتال التابع له.

وذكر الجيش أنه كشف داخل المجمع بنى تحت أرضية وأماكن تستر مجهزة بمعدات لوجستية وطبية للمكوث المطول بالإضافة إلى خيم عسكرية وحفر قتال كانت مليئة بالكثير من الوسائل القتالية.

وأفاد أيضا بأنه تم تحديد وتدمير منصات لإطلاق القذائف الصاروخية وعبوات ناسفة شديدة الانفجار جاهزة للاستخدام، وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ أرض - جو وقاذفة مركبة على سكة إطلاق بطول عدة أمتار كانت مجهزة داخل جبل وموجهة إلى بلدات إسرائيلية.

وأوضح الجيش أنه وأثناء مداهمة مجمع القتال دخلت القوات في اشتباك مع مجموعة من قوات حزب الله كانوا يتواجدون تحت الأرض وقضت عليهم.

كما بين أنه دمر المجمعات فوق الأرض وتحتها في إطار نشاط القوات، مشيرا إلى أنه وأثناء تدمير بعض الأهداف جرت انفجارات ثانوية مما يدل على وجود مخزن للوسائل القتالية في المكان.

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