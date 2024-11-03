نتنياهو يجري جولة ثانية على الحدود الشمالية مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو زار الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي قصف مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان.



وأعلن مكتب نتنياهو في بيان أن "نتنياهو زار الحدود اللبنانية اليوم، وهي ثاني زيارة له للحدود في أقل من شهر".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن زيارة نتنياهو جاءت في الوقت الذي تم فيه إطلاق أكثر من 100 قذيفة من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية اعترضت العديد من هذه الصواريخ فيما سقط بعضها في مناطق غير مأهولة بالسكان.

وقال نتينياهو من على الحدود اللبنانية: "سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إليه، فإن مفتاح إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم هو إبعاد "حزب الله" عن منطقة الليطاني، وضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، والرد ضد أي إجراء ضدنا بحزم".

وكان نتنياهو في شهر أكتوبر الماضي زار الحدود مع لبنان، وذلك بعد أسبوع على إعلان القوات الإسرائيلية بدء عملية برية في لبنان. وأفيد بأن نتنياهو زار قاعدة الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية.