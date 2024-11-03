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الرئيس عباس يصل مصر في زيارة رسمية

الأحد 03 نوفمبر 2024 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل مصر في زيارة رسمية



رام الله/سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

وكان في استقبال سيادته في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، وكادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية.

ويرافق الرئيس في الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

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