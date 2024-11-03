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13 شهيدا في قصف للاحتلال في مخيم جباليا وخانيونس

الأحد 03 نوفمبر 2024 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 شهيدا في قصف للاحتلال في مخيم جباليا وخانيونس



غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إثر استهداف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة التوبة غرب مخيم جباليا.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف من طيران الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43341 مواطنا، وإصابة 102105 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

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