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مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته جراء شظايا صاروخ أطلق من لبنان

الأحد 03 نوفمبر 2024 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته جراء شظايا صاروخ أطلق من لبنان



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بمقتل شخص متأثرا بجروح أصيب بها جراء شظايا صاروخ أطلق من لبنان وسقط في نهاريا، شمال البلاد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن شخصا توفي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع جراء شظايا صاروخية سقطت في مدينة نهاريا، الواقعة شمال إسرائيل.

ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية وفاة شخص يبلغ من العمر 57 عاما جراء شظايا صاروخية سقطت في مدينة نهاريا، في 23 أكتوبر الماضي.

وفي ذلك اليوم كان حزب الله أعلن في بيان عبر منصة تلغرام قصف مقاتليه “مدينة نهاريا في منطقة الجليل الغربي (شمال) بصلية صاروخية ‏كبيرة”.

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