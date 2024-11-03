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لازاريني يتحدث عن مسقبل الأطفال في قطاع غزة في ظل تفكيك "الأونروا" وحرمانهم من التعليم

الأحد 03 نوفمبر 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني يتحدث عن مسقبل الأطفال في قطاع غزة في ظل تفكيك "الأونروا" وحرمانهم من التعليم



غزة/سما/

قال المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم.

 

وأضاف لازاريني في منشور له عبر منصة "إكس" أنه عوضا عن التركيز على حظر " الأونروا" أو إيجاد بدائل لها يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الصراع في غزة.

وتساءل لازاريني: "لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها".

وأشار إلى أن "الأونروا" حتى شهر أكتوبر 2023  قدمت التعليم لأكثر من 300 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة، مما يشكل نصف مجموعة أطفال المدارس، بينما الآن هم يخسرون عاما ثانيا من التعليم.

ولفت إلى أنه في الضفة الغربية وحدها يرتاد مدارس "الأونروا ما يقرب من 50 ألف طفل، مؤكدا على أن "الأونروا" هي الوكالة الوحيدة للأمم المتحدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارس الأمم المتحدة.

وتابع: "مدارسنا هي نظام التعليم الوحيد في المنطقة الذي يتضمن برنامجا لحقوق الإنسان ويتبع معايير وقيم الأمم المتحدة، وتفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق من شأنه أن يحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم في المستقبل المنظور".

وحذر المسؤول الأممي أنه "بدون التعليم، ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويقعون فريسة للاستغلال بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وبالتالي تظل المنطقة غير مستقرة ومتقلبة، بدون الأونروا، سيكون مصير الملايين من الناس معلقا بخيط رفيع".

وشدد على أن إنهاء الصراع في قطاع غزة هو الطريقة الوحيدة لإعطاء الأولوية لعودة مئات آلاف الأطفال الذين يعيشون حاليا تحت الأنقاض إلى المدارس.

وخلص قائلا: "حان الوقت لإعطاء الأولوية للأطفال ومستقبلهم".

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، قد صادقت في وقت سابق على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس، وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.

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