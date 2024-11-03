قائد "سنتكوم" تفقد بطارية الدفاع الجوي الأمريكية في"إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الجنرال مايكل إريك كوريلا، تفقد بطارية الدفاع الجوي الأمريكية التي نشرت في إسرائيل.



وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد، إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال مايكل إريك كوريلا، وصل في نهاية الأسبوع (الخميس) إلى إسرائيل كضيف رسمي لرئيس الأركان، الجنرال هرتسي هليفي.

وأضاف البيان: عقد رئيس الأركان وقائد (سنتكوم) تقييما للوضع حول مواضيع أمنية استراتيجية والاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران.



وأضاف البيان: خلال زيارته، زار بطارية الدفاع الجوي الأمريكية (THAAD) التي تم نشرها في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بهدف "تعزيز الدفاع في مواجهة التهديدات".

وختم البيان: سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي تعميق علاقاته مع الجيش الأمريكي في إطار "الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين".

وكانت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تحدثت أمس، عن احتمالية أن تهاجم إيران إسرائيل خلال أيام.

وكان البنتاغون قد أعلن في 13 من أكتوبر الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وجه بنشر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي البعيد المدى "ثاد" وطاقمها التشغيلي في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية.