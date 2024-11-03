"المقاومة العراقية تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في الجولان وآخر في غور الأردن

بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد، مهاجمة "هدف حيوي" في كل من الجولان المحتل، ومنطقة غور الأردن، بواسطة الطيران المسير.



وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تليغرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 3-11-2024 ، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".



وفي بيان آخر منفصل قالت "المقاومة الإسلامية": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 3-11-2024 هدفا حيويا في غور الأردن المحتل، بواسطة الطيران المسير".



وذكرت "المقاومة الإسلامية" في بيان ثالث أصدرته اليوم: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 3-11-2024 ، هدفا حيويا في غور الاردن المحتل، للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسير".



وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها "في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 06:20 و06:29 في جنوب هضبة الجولان، تم رصد هدف جوي مشبوه يخترق الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق".

وأضاف البيان: "لم يتم رصد سقوط أي مقذوفات، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، وقد انتهت الحادثة".

وتؤكد "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفي لبنان.