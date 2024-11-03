ترامب أم هاريس؟.. بن فرحان يوضح موقف السعودية من انتخابات أمريكا

وتطرقت المذيعة إلى سؤال للوزير السعودي حول الانتخابات الأمريكية، قائلة: أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أفضل لمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، وخاصة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هل لديكم مرشح يثق بشكل أفضل بالفرص التي توفرها "رؤية 2030"! وهل ستكون السعودية مستعدة للعمل معه؟.

ليرد الأمير فيصل بن فرحان: "المملكة جاهزة للعمل مع أي من المرشحين الذي يثق فيه الشعب الأمريكي، ويرجع الأمر للشعب الأمريكي لتقرير من سيكون رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف: نحن قمنا بعمل جيد تاريخيا مع الإدارتين سواء الديمقراطية أو الجمهورية".

وتحدث في إجابته على سؤال المذيعة "ترامب يقول إنه الوحيد القادر على جلب السلام للشرق الأوسط، هل معه حق؟: "إنه يأمل أن يأتي الرئيس الذي ينتخبه الشعب الأمريكي بالسلام إلى المنطقة".

وأثارت ردود الوزير السعودي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد النشطاء نشر مقاطع فيديو من الجلسة الحوارية التي تخص جانب الانتخابات الأمريكية.

وعلق أحدهم: "وزير الخارجية السعودي أعجز مذيعة CNN اليسارية قبل يومين! في جلسته الخاصة في FII8 وقد أمطرت عليه الصحفية بيكي أنديرسون كل الأسئلة الشائكة عن حرب غزة والنفوذ الإيراني والانتخابات الأمريكية.. وكان يجيبها بإسهاب دون أن يعطيها ما تريد أن تسمعه!".

في حين كتب حساب يشيد بردود الوزير السعودي: "بعد عدة أسئلة إجاباتها دبلوماسية وواضحة.. المذيعة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.. لم تعمل في هذا المجال لفترة طويلة من دون أن تكون دبلوماسيا بارعا" وأنت كذلك بكل تأكيد.

وعلق ناشط على الفيديو الأكثر تداولا للقاء الوزير السعودي مع المذيعة: "الدهاء السياسي والحنكة".

فيما كتب آخر مستعرضا أفضل المتحدثين في مبادرة مستقبل الاستثمار التي استضافتها الرياض مؤخرا: "بعد إسدال الستار عن مبادرة_مستقبل_الاستثمار FII8 وتقديم عدد لا نهائي من المداخلات، نحلل هذا الحدث الاقتصادي من زاوية اتصالية ونستعرض بعض أفضل المتحدثين، ومن أبرزهم: سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

الجدير ذكره أن فعاليات مؤتمر مبادرة "مستقبل الإستثمار" كانت مدتها 3 أيام على التوالي وانتهت في 31 اكتوبر الماض حيث أقيمت النسخة الثامنة من المؤتمر في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ويشار إلى أن أعمال مبادرة "مستقبل الاستثمار" أنطلقت تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد" وذلك تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.