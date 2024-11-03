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"اليونيسيف" تطالب "إسرائيل" بتحقيق فوري في استهداف أحد موظفيها في جباليا

الأحد 03 نوفمبر 2024 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيسيف" تطالب "إسرائيل" بتحقيق فوري في استهداف أحد موظفيها في جباليا



غزة/سما/

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إسرائيل بإجراء "تحقيق فوري" في ملابسات الهجوم الذي طال أحد موظفي المنظمة أمس السبت، في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

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وطالبت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، في بيان: بضرورة وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وما تبقى من المرافق والبنية التحتية داخل قطاع غزة".

وقالت إن نهاية الأسبوع شهدت تصاعدا داميا في الهجمات بشمال القطاع، حيث وردت تقارير تشير إلى استشهاد أكثر من 50 طفلا في جباليا خلال اليومين الماضيين.


وأشارت إلى أن جميع سكان شمال غزة وخاصة الأطفال معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والقصف المستمر.

وأمس السبت، أفاد مراسلنا، بإصابة فيروز محمود أبو وردة، مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشمال غزة إثر إلقاء قنبلة من طائرة "كواد كابتر" على سيارة تابعة للمنظمة في شمال القطاع.

وكانت السيارة على طريق دوار نزلة جباليا شمال القطاع حين تم استهدافها من قبل المسيرة الإسرائيلية اليوم السبت.

ومنذ ما يقارب الشهر، يستمر الجيش الإسرائيلي في تصعيد عملياته العسكرية في شمال غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها حيث يستمر في قصف المدنيين ونسف منازلهم، ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود.

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