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مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن "عملية البترون"

الأحد 03 نوفمبر 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن "عملية البترون"



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول عسكري إسرائيلي السبت، إن القوات الإسرائيلية أسرت في عملية برية خاصة نادرة نفذتها في شمال لبنان، "عميلا كبيرا لحزب الله".


وقال المسؤول العسكري لشبكة CNN الأمريكية في بيان مكتوب السبت، إنه "في عملية خاصة نفذتها وحدة شييطت 13، في بلدة البترون الساحلية شمال لبنان، تم القبض على عميل كبير في حزب الله، يعمل خبيرا في مجاله".

وأضاف المسؤول العسكري: "تم نقل العميل إلى الأراضي الإسرائيلية ويخضع حاليا للتحقيق من قبل الوحدة 504".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات اللبنانية أنها تحقق في "حادثة وقعت في منطقة البترون"، فجر الجمعة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة: "أفاد شهود عيان أن قوة عسكرية مجهولة نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون".

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركت بكل أسلحتها ومعداتها إلى شاليه بالقرب من الشاطئ، حيث اختطفت المواطن عماد أمهز واقتادته إلى الشاطئ، وغادروا بالزوارق السريعة إلى عرض البحر".

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي في هذا الصدد إن القوات الإسرائيلية "ستواصل العمل حيثما كان ذلك ضروريا لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

وكانت وسائل إعلام لبنانة أفادت بأن "عماد أمهز قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية وقد استأجر الشقة في البترون منذ حوالي شهر للدراسة في معهد البحار، والقوى الأمنية عثرت في شقته على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي".

من جهة أخرى، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قضية اختطاف أمهز وطلب من وزير خارجيته تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن ذلك.

تأتي هذه التطورات مع استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان والعملية العسكرية البرية في الجنوب، فيما أظهرت عمليات "حزب الله" في الساعات الأخيرة وجود نقلة نوعية عبر استخدام مسيرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، بعد التصدي للتوغلات على الحدود الجنوبية.

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