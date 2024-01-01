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جيش الاحتلال يعتقل 600 فلسطيني في جباليا بتقنية التعرف على الوجوه

الأحد 03 نوفمبر 2024 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل 600 فلسطيني في جباليا بتقنية التعرف على الوجوه



القدس المحتلة/سما/

استخدم جيش الاحتلال تقنية "التعرف على الوجوه" في ممرات خروج النازحين من جباليا، شمال قطاع غزة، لتحديد المشتبه في انتمائهم للأجنحة المسلحة، بحسب موقع "واي نت" العبري.

وذكر الموقع أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 600 مشتبه به لاستجوابهم.

قد تستغرق 6 أشهر

ومن جهة أخرى، قال مسؤولون في جيش الاحتلال، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة قد تستغرق نحو 6 أشهر للقضاء على مقاتلي حركة "حماس" والأجنحة المسلحة.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجومه على شمال غزة إذ نفذ عملية برية لحصار مخيم جباليا وبيت لاهيا، منتصف أكتوبر الماضي، وفرض حصاراً على الأهالي لإجبارهم على النزوح، كما قتل وأصاب الآلاف منهم، أغلبهم نساء وأطفال، خلال غارات وقصف مدفعي شنه على المنطقة.

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