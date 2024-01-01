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أكثر من 100 ألف موجودون في الشمال ومناشدات عاجلة للانقاذ

الأحد 03 نوفمبر 2024 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 ألف موجودون في الشمال ومناشدات عاجلة للانقاذ



غزة /سما/

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف موجودون في شمال القطاع المحاصر 60% منهم من الأطفال والنساء.

وأضاف بصل: يصلنا الكثير من المناشدات من شمال القطاع لإنقاذهم وانتشال جرحى وشهداء تحت الأنقاض.

وأشار الى أن الطواقم الطبية الموجودة حالياً في شمال القطاع هي طواقم مدنية والاحتلال لا يريد أن تعمل اي منظومة طبية هناك.

وأكد أن هناك 137 شهيداً تحت أنقاض المبنى الذي دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا قبل أيام.

كما قال: تصلنا مناشدات بانعدام وجود أي غذاء أو دواء في شمال القطاع ولم ترد أي منظمة دولية على نداءاتنا حتى الآن.

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