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تحركات عسكرية في إيران.. ومسؤولون "استعدادات الرد على اسرائيل انطلقت"

الأحد 03 نوفمبر 2024 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحركات عسكرية في إيران.. ومسؤولون "استعدادات الرد على اسرائيل انطلقت"



سما / وكالات /

على وقع تأكيد إيران أن ردها على هجوم إسرائيل الجوي الذي طال أراضيها الأسبوع الماضي آت لا محال، يترقب العالم ماهية هذا الرد وتاريخه.

فيما أكد مسؤولون أميركيون أن تحركات عسكرية عدة سجلت في إيران.

كما أضافوا أن تلك التحركات تدل على الإعداد لرد إيراني على إسرائيل، حسب ما نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية.

رد قاسٍ

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي تعهد أمس السبت "الرد على الهجمات التي تشنها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ضد طهران أو الجماعات التي تدعمها في المنطقة." وقال خلال كلمة ألقاها أمام طلاب في طهران "على العدوين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد ردا قاسيا على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة".

من جهته، قال الناطق باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني أمس أيضا إن بلاده سترد على "العمل الشرير الجديد" الذي قامت به إسرائيل، في إشارة إلى هجوم 26 أكتوبر.

كما شدد على أن الرد "سيكون حتميا وحاسما وخارجا عن إدراك العدو"، وفق ما نقلت وكالة "فارس".

بينما حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طهران خلال الأيام الأخيرة من الرد على إسرائيل، مؤكدة أنها لن تكون قادرة على كبح جماح الإسرائيليين، وفق ما كشف مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي سابق مطلع على القضية.

فيما أرسل الجيش الأميركي أمس قاذفات من طراز بي-52 إلى الشرق الأوسط، وذلك غداة التحذير الأميركي لطهران.

أتت تلك التصريحات فيما لا تزال إسرائيل التي تعد الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية، تخوض حرباً في قطاع غزة ولبنان على السواء.

كما جاءت بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في 26 أكتوبر، أكد أنه هاجم أهدافا عسكرية في إيران، في عملية قدّمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية في الأول من الشهر عينه. ولفت إلى أن الهجوم الجوي استهدف خصوصا منشآت لتصنيع الصواريخ، في حين قلّلت طهران من أهميتها لكنها أبلغت عن مقتل خمسة عسكريين.

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