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394 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتدمير مئات المنازل بالنصيرات وجباليا

الأحد 03 نوفمبر 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
394 يوما للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتدمير مئات المنازل بالنصيرات وجباليا



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٥ شهيدا و ١٩٢ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٣١٤ شهيدا و ١٠٢٠١٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣.
شمال قطاع غزة
وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية البرية لليوم ٢٩ بجباليا وبيت لاهيا .
وارتقى شهيدان وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة النجار في جباليا البلد ولا زال عدد من المحاصرين داخل المنزل.
واستهدف الاحتلال منزل لعائلة ورش أغا فجر اليوم بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع ومناشدات بانتشال الشهداء والعالقين من تحت ركام المنزل.
واستشهد المواطن إسماعيل الكحلوت في قصف الاحتلال المستمر على شمال غزة.
وكان ستة عشر مواطنا استشهدوا في غارتين منفصلتين على بيت لاهيا.
وفي غزة ارتقى شهداء ومصابون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو العوف في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفا قرب مستشفى الدرة على شارع صلاح الدين شرقي حي التفاح شرقي مدينه غزة..
واستشهد مواطنان بينهم طفلة امام عيادة مسقط بحي الصبرة خلال الانتظار للحصول على تطعيم شلل الأطفال.
وسط قطاع غزة
وواصل جيش الاحتلال عمليات القصف المكثف في مخيم النصيرات لليوم الثالث ما اسفر عن استشهاد ٤٥ مواطن واصابة ١٥٠ خلال يومين اضافة إلى تدمير ٢٤٨ وحدة سكنية.
ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.
واستشهد ستة مواطنين بصاروخ أطلقته طائرات الاستطلاع على مدخل مخيم البريج وسط القطاع .
جنوب القطاع
وارتقى شهيدان وجرحى بإستهداف الاحتلال حي النصر شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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