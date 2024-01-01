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شاحنات مساعدات إماراتية تمر عبر معبري كرم أبو سالم وبيت حانون إلى غزة

الأحد 03 نوفمبر 2024 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاحنات مساعدات إماراتية تمر عبر معبري كرم أبو سالم وبيت حانون إلى غزة



في ضوء عملياتها الإغاثية المستمرة للشعب الفلسطيني، أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة عبر معبري بيت حانون شمال القطاع وكرم أبو سالم جنوب القطاع ، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى “أنيرا”.

وتحمل الشاحنات حوالي 150 طن من المواد الغذائية والأدوية واللوازم الإنسانية، بما يغطي احتياجات عاجلة وملحة لحوالي 30 ألفاً من أهالي القطاع. 

وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن دولة الإمارات تقف دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، حيث قدمت حتى الآن أكثر من 40 ألف طن من المساعدات.

وأشار الشامسي إلى أن الإمارات ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات بأمان وفاعلية إلى غزة، بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية وضمان وصول المساعدات بشكل فوري ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى سكان القطاع.

#مساعدات إماراتية #حرب غزة #أنيرا #الإمارات #غزة

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