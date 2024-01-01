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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 03 نوفمبر 2024 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، استشهاد 55 مواطنا واصابة 192 آخرين في 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 43314، والإصابات إلى 102019 منذ بدء العدوان.

كما أبرزت الصحف الثلاث تصاعد اعتداءات المستعمرين على قاطفي الزيتون، وإصابة واعتقال عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة واقامة بؤرة استعمارية جديدة قرب بيت لحم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:  

* "القدس":

- حشود الجائعين للحصول على الطحين.. وسط نقص حاد في مادة الدقيق وارتفاع أسعارها في الأسواق وعجز المخابز عن تلبية الاحتياجات

- استهداف عيادة تقدم لقاحات ضد شلل الأطفال واستمرار المجازر المروعة في جميع أنحاء القطاع

- "الأغذية العالمي": الاونروا هي العمود الفقري بغزة ولا يمكن استبدالها

- تصاعد اعتداءات المستعمرين على قاطفي الزيتون.. اصابات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة

- واشنطن ترسل تعزيزات للشرق الأوسط

- اليونسكو: قتل الصحفيين في غزة يفوق أي حرب أخرى منذ عقود

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتسلم دعوة للمشاركة بقمة المتابعة العربية الاسلامية المشتركة في الرياض.. يصل مصر اليوم للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي

- استشهاد 55 مواطنا واصابة 192 آخرين في 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.314 والإصابات إلى 102.019 منذ بدء العدوان 

- اصابات واعتقالات في الضفة والاحتلال يغلق مداخل جلبون والمستعمرون يواصلون ارهابهم على قاطفي الزيتون ويضعون كرفانا جنوب شرق بيت لحم

- الاحتلال يتسبب بتلف 20 طنا من الأفوكادو بعد إعاقة تصديرها إلى الأردن

- "اليونيسكو": قتل الصحفيين في غزة يفوق أي حرب أخرى منذ عقود

- تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

* "الأيام":

- 60 شهيدا.. غارات مكثفة على القطاع والدفع بتعزيزات كبيرة إلى مخيم جباليا

- قصف وتدمير 254 وحدة سكنية في النصيرات خلال 48 ساعة

- مدير مستشفى العودة: لا نملك أطباء والوضع الصحي بشمال غزة مروع

- الرئيس يصل مصر اليوم للمشاركة في منتدى عالمي

- الاحتلال: مقتل جنديين واصابة ثالث بجروح خطيرة شمال القطاع

- حزب الله يقصف بالصواريخ والمسيرات حيفا وعكا وضواحي تل أبيب وقوات اسرائيلية خاصة تختطف مواطنا لبنانيا في بلدة سياحية

- اصابات واعتقالات خلال علميات اقتحام ومستعمرون يقيمون بؤرة جديدة في بيت لحم

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