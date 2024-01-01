طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ودعت الأرصاد الجوية، إلى ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، والقيادة بحذر والانتباه من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، كما حذرت، من خطر العواصف الرعدية، و تشكل السيول والفيضانات في الأودية المنخفضة.