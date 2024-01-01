لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن بعد اختطافها مواطنه أمهز

بيروت /سما/

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي السبت، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى لمجلس الأمنبشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، بعد تقارير عن خطف قوة إسرائيلية قبطانا بحريا من شمالي لبنان، قال إعلام إسرائيلي إنه عضو بالقوة البحرية لحزب الله.

وقال بيان لمكتب ميقاتي، إن رئيس الحكومة تابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز، في منطقة البترون، وشدد على ضرورة الإسراع في التحقيقات، وأجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية.

وأضاف البيان أن ميقاتي أجرى كذلك اتصالا بقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي أكدت أنها "تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية، وتنسق في هذا الأمر مع الجيش".