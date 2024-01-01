  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن بعد اختطافها مواطنه أمهز

الأحد 03 نوفمبر 2024 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن بعد اختطافها مواطنه أمهز



بيروت /سما/

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي السبت، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى لمجلس الأمنبشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، بعد تقارير عن خطف قوة إسرائيلية قبطانا بحريا من شمالي لبنان، قال إعلام إسرائيلي إنه عضو بالقوة البحرية لحزب الله.

وقال بيان لمكتب ميقاتي، إن رئيس الحكومة تابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز، في منطقة البترون، وشدد على ضرورة الإسراع في التحقيقات، وأجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية.

وأضاف البيان أن ميقاتي أجرى كذلك اتصالا بقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي أكدت أنها "تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية، وتنسق في هذا الأمر مع الجيش".

الأكثر قراءة اليوم

موفاز يكشف عن فرصة كبرى أضاعها نتنياهو كانت ستغير مسار الحرب على غزة ويذكر السبب!

تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو "سرا" لمنع الصفقة مع "حماس"

الجيش الإسرائيلي: الكوماندوز البحري نفذ إنزالا في البترون واعتقل قياديا كبيرا في حزب الله

وزير مخابرات جنوب أفريقيا السابق: الصهيونية في النزع الأخير ومن نبكيهم اليوم سيكسبون الحرب

حزب الله يهاجم حيفا وعكا بالصواريخ والاحتلال يعلن انتهاء المرحلة الاولى من العملية البرية في لبنان..

"حزب الله" يكثف عملياته ويبدأ مرحلة جديدة.. هل يفرض على تل أبيب وقف الحرب؟

الجيش الأمريكي يحقق مع جنرال كبير مقرب من إسرائيل "فقد أعصابه في سماء تل أبيب"

الأخبار الرئيسية

672674f34c59b7195d50b697

تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو "سرا" لمنع الصفقة مع "حماس"

موفاز يكشف عن فرصة كبرى أضاعها نتنياهو كانت ستغير مسار الحرب على غزة ويذكر السبب!

"حماس" تعلق على تقرير صحيفة سعودية حول مصير "الضيف"

0-730x438

مقتل عسكرييْن إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة

مصدر مصري: إدارة غزة بـ"لجنة إسناد مجتمعي"..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية