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سفينة مساعدات خامسة غذائية و طبية إماراتية تتجه إلى غزة

الأحد 03 نوفمبر 2024 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفينة مساعدات خامسة غذائية و طبية إماراتية تتجه إلى غزة



 

وسط استمرار المعاناة اليومية التي يواجهها الأهالي في قطاع غزة، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة سفينة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”. تحمل السفينة مواد غذائية وأدوية وسيارات إسعاف لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، استمراراً للجهود الإغاثية لإماراتية والتي تجاوزت حتى الآن 34 ألف طن من المساعدات.

وقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية عن مغادرة السفينة من ميناء الحمرية في دبي إلى ميناء العريش في مصر، حاملةً معها 5112 طناً من المساعدات، التي تضمنت مواد غذائية، ومواد إيوائية، ومستلزمات طبية، وخمس سيارات إسعاف، وذلك بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وفي إطار عملية “الفارس الشهم 3”، نفذت الإمارات مبادرات متنوعة، شملت إنشاء مستشفيين ميدانيين، أحدهما داخل غزة والآخر مستشفى عائم قرب العريش، بالإضافة إلى إقامة خمسة مخابز أوتوماتيكية، وتوفير الطحين لثمانية مخابز أخرى قائمة في غزة. كما أسست الإمارات ست محطات تحلية تنتج مليوني غالون من المياه يومياً، مما يساهم في توفير المياه الصالحة لأكثر من 600 ألف شخص في القطاع.

كما تم تنفيذ 53 إسقاطاً جوياً ناجحاً للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المعزولة في غزة، لتوفير المواد الإغاثية التي بلغ مجموعها 3623 طناً ضمن “عملية طيور الخير الإنسانية”. وتواصل الإمارات تكثيف جهودها لضمان وصول وتوزيع المساعدات، التزاماً منها بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني له.    

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