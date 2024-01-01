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"سرايا القدس" تقصف سديروت ومفلاسيم ومنطقة غلاف غزة

السبت 02 نوفمبر 2024 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تقصف سديروت ومفلاسيم ومنطقة غلاف غزة



غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "قصف سديروت ومفلاسيم ومنطقة غلاف غزة برشقات صاروخية".


وأوضحت "سرايا القدس": "قصفنا سديروت ومفلاسيم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "صافرات الإنذار دوت في سديروت ومنطقة غلاف غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفتين عبرتا من شمال قطاع غزة وسقطتا في منطقة مفتوحة". مشيرا إلى أنه "لا توجد إصابات".

ونشرت "سرايا القدس" في وقت سابق مشاهد لقنص مقاتليها جنديا إسرائيليا في محيط الإدارة المدنية بشرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


وأظهرت المشاهد أحد عناصر سرايا القدس في إحدى البنايات وهو يجهز القناصة ليستهدف الجندي الإسرائيلي في منطقة مقابلة، حيث تمكن من إصابته.

المصدر: RT

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