ما الذي يفعله الرئيس الإسرائيلي هذه الأيام؟! (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أظهر مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ أثناء تدريبات على إطلاق النار يجريها في أحد المواقع العسكرية.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على الفيديو متسائلة: "ما الذي يشغل الرئيس الإسرائيلي هرتصوغ في هذه الأيام؟ إطلاق النار باتجاه البالونات".



الجدير ذكره أن منصب الرئيس في إسرائيل، هو صوري، وإلى حد كبير غير سياسي وفخري ومنزوع الصلاحيات التنفيذية، حيث أن القوة التنفيذية الحقيقية تقع في يد رئيس الوزراء كسائر الأنظمة البرلمانية.

ويتم اختيار الرؤساء من قبل الكنيست لدورة مدتها 7 سنوات، ولا يجوز تجديدها. والرئيس الحالي هو إسحاق هرتسوغ الذي تولى المنصب في 7 يوليو 2021.

هرتصوغ هو سياسي ومحام إسرائيلي، مولود لأب بولندي وأم مصرية تعود جذورهما لأوروبا الشرقية، وهو أول رئيس يولد في إسرائيل بعد إعلان قيامها، وشغل سابقا منصب رئيس الوكالة الصهيونية منذ عام 2018، ومنصب رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة في إسرائيل.

ومن 2013 إلى 2017، شغل منصب وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية ووزير الشتات والمجتمع ومكافحة معاداة السامية ووزير السكن والبناء ووزير السياحة.

عندما كان طفلا أطلقت عليه والدته لقب بوجي تدليلا له، وهو اللقب الذي رافقه حتى صار "لعنة عليه"، ويستخدمه اليمين الإسرائيلي -وخصوصا نتنياهو- في محاولة للتقليل من شأنه والإيحاء للمجتمع الإسرائيلي بأنه شخص مدلل لا يقوى على تحمل المسؤوليات الجسام المترتبة على توليه منصب رئيس الدولة.