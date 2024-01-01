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"كتائب المجاهدين" تستهدف بالصواريخ مقرات للاحتلال في محور "نتساريم" بقطاع غزة (فيديو)

السبت 02 نوفمبر 2024 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب المجاهدين" تستهدف بالصواريخ مقرات للاحتلال في محور "نتساريم" بقطاع غزة (فيديو)



غزة/سما/

أعلنت "كتائب المجاهدين" استهداف مقر للقيادة والسيطرة تابع للجيش الإسرائيلي في "محور نتساريم" بعدد من صواريخ "حاصب 111"، ونشرت مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية الاستهداف.


وظهر في الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي لـ"كتائب المجاهدين" ما قال إنها عملية ضمن معركة "طوفان الأقصى" وظهر فيه مقاتلان من "الكتائب" وهما يعاينان بوصلة أرضية لتحديد سمت الأهداف الموجودة على المحور المستهدف.


وبعد تحديد السمت قام المقاتلان بتحديد زاوية انحراف الصواريخ من طراز "حاصب 111" للوصول إلى أهدافها في محور نتساريم حيث تتجمع قوات إسرائيلية هناك على المحور الذي يفصل بين شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وهذا وتعلن "كتائب المجاهدين" استهداف المحور المذكور بين الحين والآخر وتنوع في أسلحتها المستخدمة ومنها قذائف الهاون من عيارات مختلفة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين من لواء جفعاتي وإصابة ثالث بجروح خطيرة في معارك جرت مع الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

#كتائب المجاهدين #غزة #نيتساريم #الاحتلال

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