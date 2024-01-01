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"يسرائيل هيوم": لا تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان

السبت 02 نوفمبر 2024 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم": لا تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين يوم السبت بأنه لا يوجد تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان.

ووفق "يسرائيل هيوم"، قال المسؤولون إن "نقاط الخلاف تتعلق بضمان حرية عمل إسرائيل إذا انتهك حزب الله الاتفاق".

ويأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان والعملية العسكرية البرية في الجنوب.

وفي المقابل يواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، كما يطلق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

إلى ذلك، ذكر الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإنهاء عملياته البرية في لبنان وتنفيذ خطط إعادة الانتشار قريبا على خلفية محادثات وقف إطلاق النار.

هذا، وبلغ عدد الضحايا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان 2968 قتيلا و13319 جريحا منهم 71 قتيلا و169 جريحا جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

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