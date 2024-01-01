لبنان: 2968 شهيدا و 13319 جريحا منذ بدء العدوان

بيروت/سما/

بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان 2968 شهيدا و 13319 جريحا منهم 71 شهيدا و169 جريحا جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم أمس الجمعة.



وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية على منصة "إكس": "2968 شهيدا و13319 جريحا منذ بدء العدوان الإسـرائيلي وبلغت حصيلة شهداء يوم أمس 71 شهيدا و169 جريحا".



وأضاف البيان: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الجمعة 1 نوفمبر 2024 أسفرت عن 71 شهيدا و169 جريحا".



وفي بيانين منفصلين سابقين قالت الصحة اللبنانية: "شهيد و15 جريحا في حصيلة نهائية لغارة العدو الإسرائيلي على غاليري سمعان ".

وأضافت: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على غاليري سمعان أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد شخص وإصابة 15 آخرين بجروح من بينهم 6 احتاجوا الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وذكر فيه الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإنهاء عملياته البرية في لبنان وتنفيذ خطط إعادة الانتشار قريبا على خلفية محادثات وقف إطلاق النار.

في المقابل، أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، خلال لقاء محلي، إلى أنه "يبدو أن الحرب طويلة، لذلك يجب الاستعداد لتوفير الحد الأقصى من الخدمات للنازح والمقيم".