لأكثر من نصف ساعة.. مروحية إسرائيلية تطارد مسيّرة حزب الله في سماء حيفا

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت أن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، فيما طاردت مروحية قتالية طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله في حيفا.



ودوت صفارات الإنذار في حيفا بعد رصد تسلل مسيرة وإطلاق عدد من الصواريخ من لبنان، مما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى استخدام مقاتلات لمطاردة المسيرة المتسللة.



وقالت قناة "12" العبرية: "أكثر من نصف ساعة من الإنذارات، مروحية قتالية تطارد طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله".



ووثق مقطع فيديو عملية مطاردة واعتراض المسيرة من قبل مروحية إسرائيلية.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه "تم تفعيل التنبيهات بعد رصد هدف جوي مشبوه عبر من لبنان".

وأوضح أن "صفارات الإنذار دوت في إلياكيم في وادي عارة جنوبي حيفا، بات شلومو محيط قيسارية، زخرون يعقوب شمال قيسارية، خشية تسلل طائرات مسيرة".

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، إلى أن "طائرات مقاتلة تشارك في مطاردة مسيرات في منطقة عكا".

يذكر أن هذا اليوم يشهد تصعيدات خطيرة من قبل إسرائيل وحزب الله، حيث ذكر الجيش الإسرائيلي أن الكوماندوز البحري نفذ إنزالا في مدينة البترون شمال لبنان واعتقل قياديا كبيرا في حزب الله.

كما قام "حزب الله" بتنفيذ عمليات عسكرية، من ضمنها استهدافات لتل أبيب وحيفا وغيرها، فيما نشر مقطع فيديو وثق عملية استهداف ثكنة "راميم" الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.