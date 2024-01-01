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حزب الله يهاجم قناة "العربية"..

السبت 02 نوفمبر 2024 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يهاجم قناة "العربية"..



بيروت/سما/

هاجم حزب الله اللبناني قناة "الحدث" التابعة لـ"العربية" السعودية، بعد نشرها خبرا مزعوما حول الشخصية المستهدفة في الإنزال الذي نفذته قوة إسرائيلية بمنطقة البترون الساحلية شمال البلاد.

وزعمت "العربية" أن الشخصية المستهدفة هي القيادي في حزب الله عماد أمهز، والذي جرى اختطافه من قبل قوة إسرائيلية خاصة.

وادّعت "العربية" أنها حصلت على هذه المعلومة من مصدر داخل حزب الله.

إلا أن حزب الله رد بالنفي القاطع لما أوردته "العربية"، وقال في بيان إن "قناة الحدث دأبت على نشر أخبار تنسبها إلى مصدر في حزب الله لا سيما فيما يتعلق اليوم بالاعتداء الصهيوني في منطقة البترون".

وأضاف الحزب "سياستنا واضحة تمامًا سبق أن شرحناها وأكدنا عليها في بيانات سابقة، أنّه لا توجد مصادر في حزب الله أو مصادر مقربة من حزب الله".

وأردف البيان "فضلًا أن تعطي هذه المصادر المزعومة معلومات إلى قناة الحدث وشقيقاتها المنخرطين بشكل سافر ومعادي في آلة الدعاية الصهيونية ضدّ مقاومتنا وشعبنا اللبناني".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر قوة أمنية خاصة مكونة مما يزيد على الـ10 أشخاص، وهي تقتاد أحد المواطنين اللبنانيين في منطقة البترون في محافظة الشمال بعد تسللها عبر البحر.
 

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