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مقتل عسكرييْن إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة

السبت 02 نوفمبر 2024 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عسكرييْن إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة



القدس المحتلة/سما/

 أفادت هيئة البث العبرية، مساء السبت، بمقتل عسكريين إسرائيليين اثنين من لواء غفعاتي في معارك بشمال قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة في بيان، مقتل الرقيب إيتاي فريزات، والرقيب يائير حنانيا، من كتيبة شاكيد، التابعة للواء غفعاتي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن فريزات (20 عاما) وحنانيا (22 عاما) قتلا في المعارك بشمال غزة.

وأضافت: “أصيب في الحادث نفسه ضابط بجروح خطيرة”.

 

 

وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 780 عسكريا، بحسب القناة العربية العبرية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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