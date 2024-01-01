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“حزب الله” يعلن قصف 7 قواعد وشركة صناعات عسكرية إسرائيلية

السبت 02 نوفمبر 2024 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
“حزب الله” يعلن قصف 7 قواعد وشركة صناعات عسكرية إسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 أعلن “حزب الله”، السبت، أنه استهدف بالصواريخ 7 قواعد وشركة صناعات عسكرية شمالي ووسط فلسطين المحتلة.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها الحزب عبر حسابه على منصة “تلغرام”.

ففي وسط إسرائيل، قال الحزب، إنه “قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.

ولاحقا، قال إنه استهدف القاعدة ذاتها بـ”مسيّرة انقضاضيّة”.

كما أعلن الحزب شن “هجوم بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية جنوب تل أبيب”، لافتا إلى أن هذه القاعدة “تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس الدفاعية”.

وفي شمال إسرائيل، أفاد الحزب باستهداف 5 قواعد أخرى، هي: “قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا بسرب من المسيرات الانقضاضية”، و”قاعدة سنط جين اللوجستية شمال عكا بصلية صاروخية كبيرة”.

إلى جانب‏ “قاعدة مسغاف شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخيّة”، و”قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة”، و”قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال حيفا” مرتين “بصلية صاروخية وبصلية صاروخية نوعية”.

أيضا، ذكر الحزب أنه استهدف مقر “شركة ألتا للصناعات العسكرية شمال شرق حيفا بصلية صاروخية”.

ولفت إلى أن هجماته على هذه القواعد ولهذه الشركة “أصابت أهدافها بدقة”.

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