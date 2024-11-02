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"الأغذية العالمي": "الأونروا" هي العمود الفقري بغزة ولا يمكن أن نحل محلها

السبت 02 نوفمبر 2024 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغذية العالمي": "الأونروا" هي العمود الفقري بغزة ولا يمكن أن نحل محلها



غزة/سما/

 أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في برلين مارتن فريك، أن البرنامج لا يمكن أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وأوضح  في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الأونروا تضطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج تنفيذها، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية.

وبحسب الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي، أشار فريك إلى أن "الأونروا" تعتبر العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية.

وتأتي هذه التصريحات عقب قرار "الكنيست" الإسرائيلية حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الأمر الذي اعتبره فريك تهديدًا مباشرًا للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة شاملة، مشددًا على أن حظر "الأونروا" سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة.

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