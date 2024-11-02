فيديو: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع

غزة/سما/

استشهد، مساء اليوم السبت، ستة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال، استهدفت مجموعة مواطنين، على مدخل مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، بينهم والد ونجلهى، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

وأفاد مسعفين، بأن طائرة مسيرة "كواد كابتر" أطلقت النار على مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة، ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

كما اُستشهد خمسة مواطنين، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيامًا تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا في قصف الاحتلال منزلا وشهيدان في بيت لاهيا.

وأطلقت طائرة مروحية "أباتشي" النار على حيّي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، وسط تحليق للطيران الحربي في الأجواء.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الغول قرب مفرق أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأطلقت مدفعيتها قذيفتين على منطقة شارع السكة شرق حي الزيتون.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.