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حماس: مقترحات الهدنة التي لا تتضمن وقف الحرب “ذر للرماد في العيون”

السبت 02 نوفمبر 2024 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مقترحات الهدنة التي لا تتضمن وقف الحرب “ذر للرماد في العيون”



غزة/سما/

قالت حركة حماس، السبت، إن مقترحات الهدنة لعدة أيام هي “ذر للرماد في العيون” إذ لا تتضمن وقفا للحرب ولا انسحابا إسرائيليا من غزة ولا عودة للنازحين، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم المفاوضات كغطاء لاستمرار عدوانه.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة في بيان: “مقترحات الهدنة لبضعة أيام لذر الرماد في العيون، فهي لا تتضمن وقفا للعدوان ولا انسحابا ولا عودة للنازحين”.

وأضاف: “نتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة”.

وتابع: “(رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عدوانه”.

ولفت إلى أن “لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية متواصلة في لبنان، كما هي في غزة”.

والثلاثاء، أعلنت حركة “حماس”، أنها استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

في السياق، قالت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن جهود الوساطة مستمرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في التوصل لاتفاق.

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