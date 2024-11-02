حدث أمني صعب في غزة

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بوقوع حدث أمني وصفته بالصعب لجنود الجيش المتوغلين في قطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتل 3 جنود ليلة أمس بالقتال في قطاع غزة، وهناك حدث أمني آخر بالقطاع سيتم نشر تفاصيله لاحقا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تنفيذ كمين مركب استهدف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ومجموعة من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد.



وأكدت كتائب القسام في بيان، إيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع، مشيرة إلى أن مقاتليها تمكنوا أيضا من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة.



وذكرت الكتائب أن القوة وقعت بين قتيل وجريح، وذلك قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا، منوهة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية.



مشاهد مصورة



وفي عملية منفصلة، أفادت "القسام" بأن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105"، قرب شركة القمة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.



وبثت كتائب القسام مشاهد مصورة لعملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع.







وفي وقت سابق، تمكنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم جباليا الذي يتعرض لحصار منذ نحو 25 يوما على التوالي.



وبثت سرايا القدس تسجيلا لأحد مقاتليها وهو يقنص جنديا إسرائيليا في أحد محاور التقدم شرق مخيم جباليا، مستخدما بندقية ثقيلة، من طراز "شتاير" مخصصة لعمليات القنص واستهداف المدرعات الخفيفة.



وأصيب الجندي برصاص القناص مباشرة، حيث شوهد وهو يترنح في مسرح العملية، رغم بعد المسافة بين الطرفين.





ولا تزال المقاومة توجه ضربات موجعة للاحتلال في جباليا، منذ بدء العدوان الوحشي على المنطقة، قبل شهر من الآن، الذي تخللته مجازر جماعية، وعمليات تهجير واعتقال للسكان، فضلا عن تدمير مربعات سكنية بالكامل.



إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، عن مقتل قائد فصيل بلواء "غفعاتي"، متأثرا بجروح أصيب بها جنوبي قطاع غزة في أيلول/ سبتمبر الماضي.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، الجمعة، أن النقيب يوردان زكاي، قائد فصيل بلواء جفعاتي، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح بليغة في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، في معركة جنوبي قطاع غزة، دون تحديد المنطقة.



فيما أشار الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، إلى أن النقيب يوردان زكاي، يبلغ من العمر 21 عاما، وهو من مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل، وتم إخطار عائلته.



وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 778، بينهم 367 في المعارك البرية، التي بدأت في الـ27 من الشهر نفسه داخل قطاع غزة.