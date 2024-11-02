أثناء تطعيمهم ضد الشلل.. إصابة 3 أطفال باستهداف إسرائيلي بغزة

غزة/سما/

أصيب 3 أطفال فلسطينيين، السبت، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على عيادة طبية خلال الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال التي انطلقت صباح اليوم في مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن 3 أطفال أصيبوا إثر إلقاء طائرة مسيرة “كواد كابتر” قنبلة استهدفت عيادة “الشيخ رضوان” خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال شمال مدينة غزة.

وصباح السبت، انطلقت المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بمدينة غزة، مع استثناء شمال القطاع الذي يشهد إبادة وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ 29 يوما.

وبدأ مئات الأطفال الفلسطينيين بالتوجه إلى مراكز التطعيم بمناطق مختلفة بمدينة غزة لتلقي الجرعة الثانية من التطعيم.

وفي مناطق عديدة بالقطاع، انتشرت نقاط التطعيم وشهدت إقبالا من المواطنين، رغم المخاوف من الإصابة بأي قصف إسرائيلي عشوائي.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بدأت الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة الوسطى، ثم انتقلت إلى جنوب غزة، بينما بدأت السبت في محافظة غزة، مع استثناء شمال القطاع بسبب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.