الرئيس عباس يزور مصر للقاء السيسي وبحث سبل وقف الحرب

القاهرة/سما/

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مصر غدا الأحد، للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن عباس، سيصل مصر، غدا الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي.

وأوضح السفير الفلسطيني، أن دولة فلسطين ستشارك في فعاليات المنتدى بعدة وفود وزارية وفنية؛ لأهمية تكريس حضور دولة فلسطين في هذا المنتدى العالمي في دورته الثانية عشرة.

وأضاف السفير اللوح، أنه من المقرر أن يعقد الرئيسان خلال الزيارة لقاء ثنائيًا لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك و التشاور حول جميع التطورات الجارية في فلسطين والإقليم والعالم.

وأكد أن وعلى رأس أولويات اللقاء بحث سُبل إنجاح جهود مصر و الشركاء الآخرين لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

وكان وفدان من حركتي "حماس" و"فتح" قد توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات بشأن اقتراح مصري لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة والمقترحات الخاصة بمفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد الوفدان سلسلة لقاءات، ابتداء من يوم السبت، بحضور الوسطاء المصريين، ويرأس وفد حماس خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، فيما يرأس وفد فتح محمود العالول، نائب رئيس الحركة، وسيلتقي وفد حماس أيضا مع وفد رسمي مصري لبحث المقترحات الخاصة بمفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.