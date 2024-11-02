الجيش الأمريكي يحقق مع جنرال كبير مقرب من إسرائيل "فقد أعصابه في سماء تل أبيب"

القدس المحتلة/سما/

فتح الجيش الأمريكي تحقيقا ضد الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، للاشتباه في قيامه بدفع أحد أفراد الطاقم الجوي أثناء رحلة إلى إسرائيل في سبتمبر الماضي.



وأكدت إدارة التحقيقات في الجيش الأمريكي لموقع "واينت" أن كوريلا، الذي يعتبر الجنرال الأكثر تأثيرا في الحرب في الشرق الأوسط، واجه جنديا أمريكيا أثناء الرحلة.

وتطورت المواجهة بعد "مشادة حامية" بسبب انقطاع الاتصالات ومشاكل لوجستية على متن الطائرة التي كانت في طريقها لزيارة إسرائيل.

وطلب أحد أفراد الطاقم على متن الطائرة من كوريلا الجلوس وربط حزام الأمان حفاظا على سلامته، لكن يزعم أن الجنرال "فقد أعصابه"، وهاجم الجندي ودفعه بعنف. ولم يتم إيقاف كوريلا عن العمل في الوقت الحالي، على الرغم من أن الضباط الذين ينتهكون قواعد السلوك يتم إيقافهم عادة عن العمل على ذمة التحقيقات، والتي قد تستغرق أشهرا.

وتم تعيين كوريلا البالغ من العمر 58 عاما من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل 2022، وكان من المفترض أن يركز نشاطه على ساحتي العراق وأفغانستان، لكن هجوم حماس في 7 أكتوبر حول تركيز دوره إلى إسرائيل، ومن بين أمور أخرى، كان مسؤولا عن تنسيق الدفاع عن إسرائيل عندما شنت إيران الهجوم الجوي في أبريل.

وزار الجنرال كوريلا إسرائيل في العامين الأخيرين أكثر من 15 مرة.

وتعليقا على التقارير حول التحقيق مع كوريلا، صرح مسؤول كبير في القيادة المركزية لـ"يديعوت أحرنوت" أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن التحقيق، موضحا أن إدارة التحقيقات التابعة للجيش الأمريكي ما زالت تقوم بمراجعة الحادثة، دون تقديم تفاصيل أخرى.