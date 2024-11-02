برلماني يعلق على أنباء "تعاون مصر مع إسرائيل لنقل متفجرات"

القاهرة/سما/

قال النائب البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري إنه انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بشأن رسو سفينة في ميناء الإسكندرية تحمل متفجرات لإسرائيل.



وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة أصدرت بيانا على لسان المتحدث العسكري، تضمن عدة نقاط أهمها نفي قاطع لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة عن مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية، جملةً وتفصيلًا.

تابع مقدم "حقائق وأسرار"، أن البيان أكد عدم وجود أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل، وأهاب بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، مؤكدا أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والدفاع عن شعب مصر العظيم.

وأشار بكري إلى أن البيان تضمن ردا واضحا لا يقبل التأويل: جيش مصر العظيم لا يتعاون مع أي جهة إلا دفاعًا عن أمن مصر القومي والأمن القومي العربي.

وفي وقت سابق قال مصدر مصري رفيع المستوى، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، إن ما نقلته بعض وسائل الإعلام "المغرضة" بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية، التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، غير صحيح.

واعتبر المصدر المصري أن "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".

وكانت تقارير منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت استقبال ميناء الإسكندرية البحري، السفينة كاثرين الألمانية، التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، رغم رفض العديد من الدول استقبالها.