الجيش الإسرائيلي: الكوماندوز البحري نفذ إنزالا في البترون واعتقل قياديا كبيرا في حزب الله

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية السبت، عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن الكوماندوز البحري نفذ إنزالا في مدينة البترون شمال لبنان واعتقل قياديا كبيرا في حزب الله.



بدورها، أكدت السلطات في لبنان السبت، التقارير التي تحدثت عن عملية نفذها الكوماندوز الإسرائيلي في البترون، مشيرة إلى أن المختطف هو قبطان بحري، وأن التحقيقات جارية في الحادث.

وقال وزير الأشغال في الحكومة اللبنانية علي حمية إن المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني، مؤكدا أن ما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت السبت بأن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي قوامها 25 مسلحا نفذت إنزالا بحريا في منطقة البترون شمال لبنان، واختطفت عنصرا في حزب الله.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن عملية الإنزال البحري في البترون التي تبعد 140 كلم عن الحدود، استهدفت مسؤولا في حزب الله يدعى عماد أمهز، كان يقطن في أحد شاليهات المنطقة.

ونقلت قناة "أل بي سي أي" اللبنانية عن مصادر أمنية تأكيدها حصول عملية اختطاف فجر أمس الجمعة، وقالت أن القوة الإسرائيلية انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه (كوخ بحري) قريب من الشاطئ، حيث اختطفت شخصا لبنانيا كان موجودا بمفرده في المكان، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

وقالت مصادر إعلامية أنه من المرجح أن تكون هذه العملية قد جرت بتنسيق ما مع البحرية الألمانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.