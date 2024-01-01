خامنئي يهدد بالرد على أي هجوم ضد إيران أو حلفائها: “على أمريكا وإسرائيل أن تعلما أنهما ستتلقيان بالتأكيد ردًّا قاسيًا”

طهران / وكالات /

تعهد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت الرد على الهجمات التي تشنها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ضد طهران أو الجماعات التي تدعمها في المنطقة.

وقال خامنئي خلال كلمة ألقاها أمام طلاب في طهران “على العدوين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد ردا قاسيا على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة”.

وكان خامنئي يتحدّث أمام الطلاب قبل الذكرى السنوية لاقتحام متظاهرين مقر السفارة الأميركية في طهران يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1979.

وأدى الهجوم إلى احتجاز 52 دبلوماسيا أميركيا كرهائن، أطلق سراحهم بعد 444 يوما.

ويأتي هذا الإعلان فيما تخوض إسرائيل التي تعد الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية، صراعا مع إيران والجماعات المسلحة الموالية لها في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا على الهجوم الذي نفذّته الأخيرة على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا عسكرية في إيران، في عملية قدّمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت إسرائيل أن هجومها استهدف خصوصا منشآت لتصنيع الصواريخ، في حين قلّلت طهران من أهميتها لكنها أبلغت عن مقتل خمسة أشخاص.

وأكّد خامنئي في كلمته السبت “سنفعل كل ما يجب القيام به لإعداد الأمة الإيرانية، سواء عسكريا أو سياسيا” ضد أي تهديد.

ومنذ هجمات 26 تشرين الأول/أكتوبر، حذّرت إسرائيل إيران من الرد، فيما توعّدت طهران التي تقول إنها لا تريد حربا، بالرد.